Нацбанк на среду ослабил курс гривны

100 долл - 2608,0120 грн;

100 евро - 2941,3159 грн;

10 российских рублей - 4,4290 грн.

При этом регулятор установил на 28 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1051,422092;

Серебро - 13,837198;

Платина - 775,988217;

Палладий - 741,667267.

Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 27 июня, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2603,6606 грн;

100 евро - 2912,7151 грн;

10 российских рублей - 4,4129 грн.

Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины 25 мая 2017 года, снизил учетную ставку с уровня 13% до 12,5%. Новая ставка вступает в действие с 26 мая. Как сказано в сообщении НБУ, в апреле потребительская инфляция умеренно замедлилась до 12,2% в годовом измерении.

Это произошло в результате исчерпания влияния эффекта статистической базы. Такой уровень инфляции в апреле выявился более низким, чем траектория прогноза опубликованного в инфляционном отчете, что предусматривает замедление инфляции до 9,1% на конец текущего года.