Евро в среду подорожал до максимума за год

Сегодня во время торгов европейская валюта достигла самой высокой отметки за год в паре с долларом. Вместе с тем, после выступления вице-президента Европейского центрального банка Витора Констансио евро несколько замедлил подъем.

В свою очередь падение доллара усилили выступления руководителей Федеральной резервной системы и перенос голосования в Сенате по доработанному республиканскому законопроекту о реформе здравоохранения США. Участники рынка сомневаются в том, что обещанные Белым домом реформы, включая изменения налогообложения, будут реализованы.

Так сегодня к десяти часам утра евро стоил 1,1360 доллара по сравнению с 1,1339 доллара на закрытие сессии в Нью-Йорке во вторник. Таким образом единая валюта подорожала на 1,4%, продемонстрировав самый значительный подъем более чем за год.

Курс доллара к японской национальной валюте стабилен - 112,33 иены против 112,35 накануне, евро в паре с иеной поднялся до 127,61 иены со 127,40 иены по итогам предыдущей сессии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины установил на среду, 28 июня 2017 года, официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2608,0120 грн;

100 евро - 2941,3159 грн;

10 российских рублей - 4,4290 грн.