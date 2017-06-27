15:09 27.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В НБУ сообщили про хакерские атаки на банки

Нацбанк страны сегодня предупредил про атаки хакеров на финансовый сектор.

В НБУ сообщили про хакерские атаки на банки

Такое заявление было сделано на официальном веб-сайте Нацбанка. Согласно этим данным – Нацбанк сегодня предупредил украинские банки, а также иных участников финсектора про внешние атаки хакеров на банки и предприятия.

Сейчас пострадавшие от этих атак банки уже имеют трудности с обслуживанием своих клиентов и с проведением операций. А в финсекторе в связи с этой ситуацией уже усили меры безопасности – отметили в Нацбанке.

Как сообщал УРА-Информ, ранее хакеры сумели взломать сайт Госказначейства. Также в том же декабре 2016-го года из-за атак не загружался сайт Минфина.


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