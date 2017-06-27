Цена нефти Brent опустилась ниже 46 долларов за баррель

Фьючерсы на нефть североморской марки Brent сегодня утром, 27 июня 2017 года, опустилась ниже отметки в 46 долларов за баррель.
Об этом свидетельствует данные из рейтинга Bloomberg
Так, по состоянию на 08:35 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 45,98 доллара за баррель.
Согласно недавно полученным сведениям, это на 0,09% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
При этом цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 43,48 доллара за баррель, прибавив 0,23%.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в среду, 7 июля 2017 года, нефть североморской марки Brent поднялась выше отметки в 50 долларов за баррель.