Цена нефти Brent опустилась ниже 46 долларов за баррель

Об этом свидетельствует данные из рейтинга Bloomberg

Так, по состоянию на 08:35 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 45,98 доллара за баррель.

Согласно недавно полученным сведениям, это на 0,09% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 43,48 доллара за баррель, прибавив 0,23%.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в среду, 7 июля 2017 года, нефть североморской марки Brent поднялась выше отметки в 50 долларов за баррель.

