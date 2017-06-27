16:40 27.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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"ПриватБанк" атакам хакеров не подвергался

"ПриватБанк" сегодня – 27-го июня – не подвергался атакам хакеров.

Также не подвергались атакам электронные комплексы данного банка. Такое сообщение распространила пресс-служба данного банка. Цифровой банк "Приват24" также не фиксировал ни одной попытки вмешаться в функционирование системы.

За сутки системы мониторинга никаких угроз не фиксировали – от потенциальных хакеров. В "ПриватБанке" добавили, что отслеживают ситуацию и готовы оказать помощь банкам коллег, а также предприятиям - при необходимости. А для программных комплексов "ПриватБанка" нет угроз – из-за конфигурации систем – отметили также в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, 27-го июня Нацбанк распространил информацию о хакерских атаках на банки.


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