20:59 27.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Общий долг Украины в мае вырос на 130 миллионов долларов

Совокупный государственный прямой и гарантированный долг Украины в мае текущего года вырос на 0,17%.

Общий долг Украины в мае вырос на 130 миллионов долларов

По состоянию на 31 мая госдолг вырос на 0,13 миллиардов долларов и достиг 74,68 миллиардов долларов. Такие данные обнародовало во вторник, 27 июня, Министерство финансов Украины.

По данным ведомства государственный и гарантированный государством долг на конец мая составил 1 968,03 миллиардов гривен против 1 979,36 миллиардов гривен, или 74,55 миллиардов долларов месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 мая составил 1 665,02 миллиардов гривен против 1 672,92 миллиардов гривен, или 63,01 миллиардов долларов месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц увеличился на 0,15 миллиардов долларов до 37,09 миллиардов долларов, тогда как прямой внутренний долг сократился до 687,52 миллиардов гривен.

Гарантированный государством долг на 31 мая составил 303,01 миллиардов гривен, или 11,50 миллиардов долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в апреле общий госдолг увеличился почти на два миллиарда долларов.


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