19:30 27.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ продлил работу системы электронных платежей до 20:00

Работа системы электронных платежей во вторник, 27 июня, будет продлена.

НБУ продлил работу системы электронных платежей до 20:00

Национальный банка Украины в связи с хакерскими атаками продлил работу систем до восьми часов вечера. Как сказано в сообщении, опубликованном на странице регулятора в сети Facebook, продление связано с кибер-атакой, которой подверглись ряд украинских банков.

В результате этих кибератак пострадавшие банки испытывают сложности с обслуживанием клиентов и осуществлением банковских операций, - сообщили в НБУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Нацбанк сегодня предупредил про атаки хакеров на финансовый сектор. Такое заявление было сделано на официальном веб-сайте Нацбанка. Согласно этим данным – Нацбанк сегодня предупредил украинские банки, а также иных участников финсектора про внешние атаки хакеров на банки и предприятия.


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