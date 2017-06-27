Нацбанк на вторник ослабил курс гривны

100 долл - 2603,6606 грн;

100 евро - 2912,7151 грн;

10 российских рублей - 4,4129 грн.

При этом регулятор установил на 27 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1051.422092;

Серебро - 13.984930;

Платина - 780.845970;

Палладий - 744.021537.

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 26 июня, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2603,1112 грн;

100 евро - 2908,4561 грн;

10 российских рублей - 4,3635 грн.

Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины 25 мая 2017 года, снизил учетную ставку с уровня 13% до 12,5%. Новая ставка вступает в действие с 26 мая. Как сказано в сообщении НБУ, в апреле потребительская инфляция умеренно замедлилась до 12,2% в годовом измерении.

Это произошло в результате исчерпания влияния эффекта статистической базы. Такой уровень инфляции в апреле выявился более низким, чем траектория прогноза опубликованного в инфляционном отчете, что предусматривает замедление инфляции до 9,1% на конец текущего года.