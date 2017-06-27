Наличный доллар во вторник поднялся до 26,13 гривен

Наличный евро повысился на семь копеек. Таким образом сегодня доллар продается по 26,13 гривен, а евро можно купить по 29,36 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,80-26,03, продажи 26,05-26,30 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,8887, продажи - 26,1295 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,50-29,00, продажи - 29,19-29,70 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,8378, продажи - 29,3652 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,400, продажи - 4,350 – 5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,067, продажи - 4,459 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины установил на вторник, 27 июня 2017 года, официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2603,6606 грн;

100 евро - 2912,7151 грн;

10 российских рублей - 4,4129 грн.