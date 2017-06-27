11:15 27.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Наличный доллар во вторник поднялся до 26,13 гривен

В обменных пунктах Украины во вторник, 27 июня, наличный доллар набрал копейку.

Наличный доллар во вторник поднялся до 26,13 гривен

Наличный евро повысился на семь копеек. Таким образом сегодня доллар продается по 26,13 гривен, а евро можно купить по 29,36 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,80-26,03, продажи 26,05-26,30 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,8887, продажи - 26,1295 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,50-29,00, продажи - 29,19-29,70 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,8378, продажи - 29,3652 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,400, продажи - 4,350 – 5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,067, продажи - 4,459 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины установил на вторник, 27 июня 2017 года, официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2603,6606 грн;

100 евро - 2912,7151 грн;

10 российских рублей - 4,4129 грн.


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