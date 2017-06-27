На закупке арктического топлива Минобороны сэкономило полумиллиона

Соответствующие данные были получены из системы публичных закупок "ProZorro".

Как отмечается, в апреле этого года Минобороны объявило тендер на закупку нефти и дистиллятов на общую сумму 132 500 000 грн. При этом, закупка состояла из двух лотов.

Ожидаемая стоимость второго лота составляла 66 250 000 грн, и победу за ним получило отечественное ПАО "Укргаздобыча", предложив цену в 66 125 000. Таким образом, экономия бюджета составила еще 125 000 грн.

В итоге на указанном тендере Минобороны удалось сэкономить почти полмиллиона гривен (498 750 грн.).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",в январе-мае 2017 года Украина импортировала вина на 1,9 млн долларов, тогда как экспорт соответствующей продукции за отчетный период составил 893 тыс. долл.