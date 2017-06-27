Компания из США по строительству бетонных дорог может зайти в Украину в 2018 году

Об этом передает "Центр транспортных стратегий".

По его словам, это может произойти в следующем году. Других подробностей в контексте обсуждения данного вопроса министр не привел.

"Открытие представительства американской компании позволит нам использовать передовые технологии и технику", - отметил Омелян.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в течение последних четырех месяцев 2017-го года украинская таможня сумела передать для украинских автодорог около четырех миллиардов гривен.