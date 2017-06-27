Компания из США по строительству бетонных дорог может зайти в Украину в 2018 году

Министр инфраструктуры Владимир Омелян ждет, что одна из американских компаний, специализирующаяся на строительстве бетонных дорога, откроет представительство и в нашей стране. Такую надежду министр выразил, рассказывая об итогах своего рабочего визита в США на прошлой неделе.
Об этом передает "Центр транспортных стратегий".
По его словам, это может произойти в следующем году. Других подробностей в контексте обсуждения данного вопроса министр не привел.
"Открытие представительства американской компании позволит нам использовать передовые технологии и технику", - отметил Омелян.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в течение последних четырех месяцев 2017-го года украинская таможня сумела передать для украинских автодорог около четырех миллиардов гривен.