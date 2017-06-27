05:00 27.06.2017 | Экономика | Новости
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ЕС поддержал особую юридическую базу для "Северного потока-2"

Министры энергетики Европейского Союза поддержали предложение о создании юридической базы для проекта газопровода "Северный поток-2". 

ЕС поддержал особую юридическую базу для

Соответствующие данные сообщает "Радио Свобода".

По словам вице-президента Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Мароша Шефчовича, первые дебаты показали сильную поддержку министрами ЕС особого подхода.

Европейская комиссия ранее направила запрос Раде ЕС относительно мандата на проведение переговоров с Российской Федерацией о ключевых принципах функционирования проекта газопровода.

К слову, министры хотят быть уверенными, что в случае построения "Северный поток-2" будет действовать прозрачно и без дискриминации других участников рынка. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава государства Петр Порошенко обсудил с премьер-министром Франции Эдуардом Филиппом угрозу, которую несет проект газопровода "Северный поток-2" для европейской энергобезопасности.


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