ЕС поддержал особую юридическую базу для "Северного потока-2"

Соответствующие данные сообщает "Радио Свобода".

По словам вице-президента Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Мароша Шефчовича, первые дебаты показали сильную поддержку министрами ЕС особого подхода.

Европейская комиссия ранее направила запрос Раде ЕС относительно мандата на проведение переговоров с Российской Федерацией о ключевых принципах функционирования проекта газопровода.

К слову, министры хотят быть уверенными, что в случае построения "Северный поток-2" будет действовать прозрачно и без дискриминации других участников рынка.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава государства Петр Порошенко обсудил с премьер-министром Франции Эдуардом Филиппом угрозу, которую несет проект газопровода "Северный поток-2" для европейской энергобезопасности.