"Укрзализныця" объявила тендер на закупку дизтоплива на 2 млрд грн

Соответствующие данные стали известны из системы публичных закупок ProZorro.

Так, ПАО "Укрзализныци" объявила тендер по ожидаемой стоимостью 1 млрд 997 млн 98 тыс. 200 грн.

Отметим, что аукцион состоится певрого августа 2017 года.

В связи с этим потенциальные участники могут представить свои тендерные предложения не позднее 10:00 утра 26 июня.

Стоить отметить, что "Укрзализныця" является крупнейшим потребителем ДТ в Украине. При этом годовая потребность составляет 300-350 тыс.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", специально в честь празднования гражданами Троицы "Укрзализныця" приняла решение о назначении на один день ретро-поезда.