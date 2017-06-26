"Укрзализныця" объявила тендер на закупку дизтоплива на 2 млрд грн

Филиал "Центр обеспечения производства" публичного акционерного общества "Укрзализныця" объявил тендер на закупку дизельного топлива почти два миллиарда гривен.
Соответствующие данные стали известны из системы публичных закупок ProZorro.
Так, ПАО "Укрзализныци" объявила тендер по ожидаемой стоимостью 1 млрд 997 млн 98 тыс. 200 грн.
Отметим, что аукцион состоится певрого августа 2017 года.
В связи с этим потенциальные участники могут представить свои тендерные предложения не позднее 10:00 утра 26 июня.
Стоить отметить, что "Укрзализныця" является крупнейшим потребителем ДТ в Украине. При этом годовая потребность составляет 300-350 тыс.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", специально в честь празднования гражданами Троицы "Укрзализныця" приняла решение о назначении на один день ретро-поезда.