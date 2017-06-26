Украина с начала года импортировала вина на 2 млн долларов

В январе-мае 2017 года Украина импортировала вина на 1,9 млн долларов, тогда как экспорт соответствующей продукции за отчетный период составил 893 тыс. долл.
Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.
Основным импортером вина в Украину остается Италия. Так, из Италии в январе-апреле этого года было импортировано вина на 1,2 млн долларов.
Из Германии того года было импортировано вина на общую сумму на 373 тыс. долларов.
Польша занимает третье место в списке крупнейших стран-импортеров вина в Украине. Импорт вина из Польши по итогам января-мае составила 121 тыс. долларов.
Отмечается, что с других стран в течение отчетного периода было импортировано вина на 234 тыс. долларов.
При этом экспорт украинского вина за границу более чем в два раза уступает объемам импорта этого напитка.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Польша может увеличить количество импортируемого газа в Украину.