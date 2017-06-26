10:38 26.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина с начала года импортировала вина на 2 млн долларов

В январе-мае 2017 года Украина импортировала вина на 1,9 млн долларов, тогда как экспорт соответствующей продукции за отчетный период составил 893 тыс. долл.

Украина с начала года импортировала вина на 2 млн долларов

Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.

Основным импортером вина в Украину остается Италия. Так, из Италии в январе-апреле этого года было импортировано вина на 1,2 млн долларов.

Из Германии того года было импортировано вина на общую сумму на 373 тыс. долларов.

Польша занимает третье место в списке крупнейших стран-импортеров вина в Украине. Импорт вина из Польши по итогам января-мае составила 121 тыс. долларов.

Отмечается, что с других стран в течение отчетного периода было импортировано вина на 234 тыс. долларов.

При этом экспорт украинского вина за границу более чем в два раза уступает объемам импорта этого напитка.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Польша может увеличить количество импортируемого газа в Украину.


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