08:35 26.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нефть Brent торгуется на уровне 46,11 долл. за баррель

Сегодня рано утром, 26 июня 2017 года, цена на нефть марки Brent выросла до 46,11 доллара за баррель.

Нефть Brent торгуется на уровне 46,11 долл. за баррель

Об этом свидетельствуют данные из рейтинга Bloomberg.

Так, по состоянию на 8:04, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,25%.

В свою очередь цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась до 43,53 доллара за баррель. Таким образом, стоимость фьючерсов на нефть прибавилось до 1,21%.

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", в субботу, 17 июня 2017 года, цена фьючерсов на нефть североморской марки Brent поднялась до 47,27 доллара за баррель. 


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