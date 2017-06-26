Нефть Brent торгуется на уровне 46,11 долл. за баррель

Об этом свидетельствуют данные из рейтинга Bloomberg.

Так, по состоянию на 8:04, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,25%.

В свою очередь цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась до 43,53 доллара за баррель. Таким образом, стоимость фьючерсов на нефть прибавилось до 1,21%.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в субботу, 17 июня 2017 года, цена фьючерсов на нефть североморской марки Brent поднялась до 47,27 доллара за баррель.