Нацбанк на понедельник ослабил курс гривны

100 долл - 2603,1112 грн;

100 евро - 2908,4561 грн;

10 российских рублей - 4,3635 грн.

При этом регулятор установил на 26 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото – 325529,39 грн;

Серебро – 4315,62 грн;

Платина – 238655,62 грн;

Палладий – 229546,63 грн.

Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 23 июня, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2602,5695 грн;

100 евро - 2906,8099 грн;

10 российских рублей - 4,3269 грн.

Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины 25 мая 2017 года, снизил учетную ставку с уровня 13% до 12,5%. Новая ставка вступает в действие с 26 мая. Как сказано в сообщении НБУ, в апреле потребительская инфляция умеренно замедлилась до 12,2% в годовом измерении.

Это произошло в результате исчерпания влияния эффекта статистической базы. Такой уровень инфляции в апреле выявился более низким, чем траектория прогноза опубликованного в инфляционном отчете, что предусматривает замедление инфляции до 9,1% на конец текущего года.