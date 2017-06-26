"Харьковгоргаз" за год обнаружил 600 фактов кражи газа

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается, потребители вмешивались в работу счетчика для уменьшения его показаний. В часности, они конструировали врезки в газопровод, самовольно подключали газовое оборудование или возобновляли газоснабжение.

По информации ведомства, каждый такой случай мог стать причиной пожаров, разрушений зданий и гибели людей.

Стоить отметить, что незаконные врезки и кражи газа обойдутся таким потребителям намного дороже законного потребления ресурса. В связи с этим им придется заплатить за неучтенный газ по предельным нормам потребления.

Согласно словам начальника отдела безопасности ПАО "Харьковгоргаз" Алексея Дзюба, за кражу газа им грозит уголовная ответственность по статье 185 Уголовного Кодекса Украины - до семи лет заключения с конфискацией имущества.

Кстати, специалисты ПАО "Харьковгоргаз" уже не впервые выявляют незаконное потребление газа разными способами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", меньше чем за полгода в нашей стране увеличили добыч голубого топлива на 2,5% – до 8,6 млрд куб. м по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.