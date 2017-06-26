09:37 26.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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АЭС Украины за сутки произвели 222,82 млн кВт-ч электроэнергии

Атомные электростанции Украины в течение 24 часов произвели 222,82 млн кВт-ч электроэнергии.

АЭС Украины за сутки произвели 222,82 млн кВт-ч электроэнергии

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

Как отмечается, радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках станций находится в пределах нормы.

На данный момент на АЭС в работе 12 из 15-ти энергоблоков.

Так, на энергоблоке №3 Запорожской АЭС продолжаются 131-ые сутки среднего планового ремонта.

В свою очередь на энергоблоке №5 Запорожской АЭС - 48-ые сутки среднего планового ремонта.

А вот на энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС - 86-ые сутки среднего планового ремонта.

При этом диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 560 МВт, РАЭС - 2780 МВт, ЮУАЭС - 1 240 МВт, ХАЭС - 1 700 МВт.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", срок действия чрезвычайных мер на рынке электрической энергии, введенных четыре месяца назад, будет продлен.


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