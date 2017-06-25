Порошенко заверил, что Украина будет импортировать уголь из США

Это будет как минимум два миллиона тонн. Об этом в воскресенье, 25 июня, в интервью украинским телеканалам заявил президент Петр Порошенко.

По словам главы государства для обеспечения прозрачности энергетического рынка в Вашингтоне было договорено, что уголь Украина будет получать из Пенсильвании по конкурентным ценам. У нас будет полное содействие и Министерства торговли, и Министерства энергетики, новой Администрации и Конгресса, мы будем иметь гарантированное снабжение на уровне минимум двух миллионов тонн угля, - заявил Порошенко.

Вместе с тем президент отметил, что Украина увеличит долю американских поставщиков ядерного топлива до 55%. Энергетическая безопасность важна и в ядерной энергетике, поэтому мы значительно увеличиваем долю американских поставщиков ядерного топлива Westinghouse, - пояснил он.

Напомним, как сообщал УРА-информ, Порошенко рассказал, что во время визита украинской делегации в Соединенные Штаты Америки были предоставлены доказательства присутствия российских войск на территории Украины.