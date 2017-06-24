Ни одна украинская компания не закупает уголь у России - Гройсман

На сегодняшний день украинское правительство принимает все меры по диверсификации поставок угля в Украину. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству.
По словам Гройсмана, потребление антрацитовой группы угля постепенно сокращается.
Кроме того, ни одна государственная компания не закупает уголь из страны-агрессора.
"Мы осуществляем замещение угля на другие виды топлива, особенно антрацитовой группы", - отметил премьер.
Он также подчеркнул, что антрацит – это украинские полезные ископаемые, которые были похищены российскими боевиками с помощью некоторых украинских псевдопатриотов.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", за прошедший календарный год с оккупированных территорий вывозился преимущественно каменный уголь. В 2016 году с Донбасса в Украину было доставлено 11,8 миллиона тонн угля и 1,3 тысячи тонн кокса.