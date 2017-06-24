Курс гривны на сегодня - 26,02 грн/долл

На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,02 грн / долл.
Об этом сообщает источник Курс Денег.
Кроме того, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 24 июня, установлены на таком уровне:
26,025695 грн за доллар;
29,068099 грн за евро;
0,432690 грн за российский рубль;
32,968990 грн за фунт стерлинг.
Примечательно то, что по сравнению с 23 июня курсы валют не изменились.
Ранее УРА-Информ сообщал, что Нацбанк назвал лучшие памятные монеты 2016 года.