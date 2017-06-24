10:45 24.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Курс гривны на сегодня - 26,02 грн/долл

На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,02 грн / долл.

Курс гривны на сегодня - 26,02 грн/долл

Об этом сообщает источник Курс Денег.

Кроме того, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 24 июня, установлены на таком уровне:

26,025695 грн за доллар;

29,068099 грн за евро;

0,432690 грн за российский рубль;

32,968990 грн за фунт стерлинг.

Примечательно то, что по сравнению с 23 июня курсы валют не изменились.

Ранее УРА-Информ сообщал, что  Нацбанк назвал лучшие памятные монеты 2016 года.


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