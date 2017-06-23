В Украине собрали первые 2,5 тысячи тонн зерновых нового урожая

Как отмечается, указанный объем ячменя собран с 780 га при средней урожайности 31,4 ц/га.

Так, на Херсонщине собраны 2,3 тысячи тонн с 740 га, а в Одесской области - 200 тонн с 40 га.

При этом в ведомстве напомнили, что вся посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2017 году ожидается на уровне 26,9 млн га, что на 152 тыс. га больше показателя 2016 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная Рада Украины во время заседания приняла обращение к Европейскому парламенту с призывом ввести дополнительные торговые преференции для украинских товаров.