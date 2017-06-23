В Украине из-за АЧС уничтожили 6,2 тыс. свиней

Об этом сообщили в Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Как отмечается, с 2012 года в эпизоотических очагах было всего изъято и уничтожено более 129 тыс. голов свиней.

При этом в прошедшем году из-за АЧС уничтожили 51,9 тыс. животных.

А вот с текущего года зарегистрировано 77 вспышек африканской чумы по сравнению с 91 случаями за весь 2016 год.

Кстати, больше всего случаев заболевания было зафиксировано в Полтавской (30), Одесской (29), Черниговской (27), Николаевской(24) и Харьковской (15) областях.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", максимальное сокращение поголовья было зафиксировано на Харьковщине – на 33 процента, а также на Николаевщине – на 21 процент – то есть до 92 тысяч голов.