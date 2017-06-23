18:46 23.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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У ВСУ должны быть танки "Оплот", - Турчинов

А. Турчинов недавно провел визит на завод, на котором занимаются производством танков – в н.п. Харьков.

У ВСУ должны быть танки

Согласно заявлению Турчинова по итогам этого визита – у ВСУ уже в следующем году обязательно должны появиться на вооружении танки "Оплот". Секретарь СНБО сообщил про это в рамках визита на завод имени Малышева в городе Харьков.

Турчинов также добавил, что в заказе 2018 года предполагается поставка для силовиков "Оплотов". Завод на данном этапе занимается производством линейки украинских танков, и лучшего танка "Оплот" – в том числе. Его сейчас выпускают только на экспорт – из-за высокой стоимости.

Как сообщал УРА-Информ, на передовой десантникам предоставят новые танки.


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