У ВСУ должны быть танки "Оплот", - Турчинов

Согласно заявлению Турчинова по итогам этого визита – у ВСУ уже в следующем году обязательно должны появиться на вооружении танки "Оплот". Секретарь СНБО сообщил про это в рамках визита на завод имени Малышева в городе Харьков.

Турчинов также добавил, что в заказе 2018 года предполагается поставка для силовиков "Оплотов". Завод на данном этапе занимается производством линейки украинских танков, и лучшего танка "Оплот" – в том числе. Его сейчас выпускают только на экспорт – из-за высокой стоимости.

Как сообщал УРА-Информ, на передовой десантникам предоставят новые танки.