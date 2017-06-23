Силовики АТО не полностью обеспечены санаторным лечением, - Рева

Так, курортное лечение силовикам полностью не предоставляется по причине нехватки на это средств. Такое заявление сделал А. Рева – украинский министр соцполитики. Согласно его словам – программа обеспечения лечением в санаториях силовиков финансируется примерно процентов на 50 и не более. Рева поэтому призвал всех в ходе рассмотрения госбюджета на 2018 г. принять во внимание запрос о необходимости увеличения финансирования этого вопроса.

Как сообщал УРА-Информ, ВСУ должны быть обеспечены танками "Оплот" – сообщал А. Турчинов.