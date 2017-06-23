Наличный доллар в пятницу повысился до 26,14 гривен

Наличные евро также набрал две копейки. Таким образом, сегодня доллар можно купить по 26,14 гривен, а евро продается по 29,33 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,20-26,04, продажи 26,04-26,30 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,8907, продажи - 26,1400 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 27,80-29,05, продажи - 29,10-29,60 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,7858, продажи - 29,3257 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,300, продажи - 4,300-5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,032, продажи - 4,474 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины четверг, 22 июня, наличный доллар повысился на две копейки. Наличный евро набрал три копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,12 гривен, евро можно было купить по 29,26 гривен.