Местным прокурорам повысят зарплаты, - Луценко

Такое заявление сделал Ю. Луценко – украинский генпрокурор. Согласно его словам – зарплаты прокурорам могут быть повышены уже в 2017-ом году. Предполагается рост зарплат примерно на 20-40 процентов.

Луценко уже обратился к прокурорам на местах, потому что они – основа прокуратуры. И будет сделано все, чтобы работники это ощутили, и начнется все с повышение им зарплат. Однако при негативной работе местных прокуратур зарплаты все же повышать не будут – подчеркнул Луценко.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Ю. Луценко планировал посетить н.п. Житомир. Там он собирался провести совещание. В котором приняли бы участие прокуроры восьми областей.