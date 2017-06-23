22:07 23.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Местным прокурорам повысят зарплаты, - Луценко

Зарплаты прокуроров на местах могут вскоре быть повышены.

Местным прокурорам повысят зарплаты, - Луценко

Такое заявление сделал Ю. Луценко – украинский генпрокурор. Согласно его словам – зарплаты прокурорам могут быть повышены уже в 2017-ом году. Предполагается рост зарплат примерно на 20-40 процентов.

Луценко уже обратился к прокурорам на местах, потому что они – основа прокуратуры. И будет сделано все, чтобы работники это ощутили, и начнется все с повышение им зарплат. Однако при негативной работе местных прокуратур зарплаты все же повышать не будут – подчеркнул Луценко.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Ю. Луценко планировал посетить н.п. Житомир. Там он собирался провести совещание. В котором приняли бы участие прокуроры восьми областей.


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