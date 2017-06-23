Кабмин предлагает к 2028 году повысить страховой стаж для выхода на пенсию до 35 лет

В ней, в частности, сказано, что Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде предусмотреть повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и до 35 лет ежегодно до 2028 года. Документом также предлагается пересмотр условий назначения пенсии по возрасту в 60 лет с 1 января 2018 года.

Вместе с тем застрахованное лицо имеет право самостоятельно определить свой пенсионный возраст. Правительство предлагает в 60 лет выходят на пенсию тем, кто на 1 января 2018 года будут иметь 25 лет страхового стажа. При этом диапазон требования относительно страхового стажа ежегодно будет увеличиваться на 12 месяцев до достижения 35 лет в 2028 году.

Вместе с тем, в документе сказано, что в 63 года будут выходить на пенсию те, которые на 1 января 2018 года будут иметь 15 лет страхового стажа, однако не иметь 25 лет. В 65 лет будут выходить те лица, которые на 1 января 2019 года будут иметь 15 лет страхового стажа, однако не иметь 16 лет. При этом документом предусматривается три года переходного периода при потере работы назначать государственную социальную помощь при наличии 15 лет страхового стажа.

Также в законе прописана возможность покупки до двух лет отсутствующего страхового стажа с применением дополнительного коэффициента: два - за период до 12 месяцев и 1,5 - за период с 13 до 24 месяцев.

Документом также предполагает пересмотр размера и условий назначения минимальной пенсии по возрасту. Планируется, что на уровне прожиточного минимума пенсия в минимальном размере будет назначаться лицам, имеющим страховой стаж 30/35 лет для женщины и мужчины соответственно. При этом с 1 января 2018 года гарантия по обеспечению выплаты пенсий в минимальном размере на уровне 40% от минимальной заработной платы, но не менее чем размер прожиточного минимума, будет обеспечиваться лицам, имеющим страховой стаж 30/35 лет, по достижении ими 65 лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что увеличение страхового стажа для выхода на пенсию будет начинаться с 2018 года.