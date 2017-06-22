08:23 22.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Цена нефти Brent опустилась ниже 45 долларов за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent сегодня утром, 22 июня 2017 года, опустилась ниже отметки в 45 долларов за баррель. 

Цена нефти Brent опустилась ниже 45 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные из рейтинга Bloomberg.

Так, по состоянию на 08:10 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 44,79 доллара за баррель.

В свою очередь это на 0,02% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Стоить отметить, что в последний раз котировки нефти были ниже отметки в 45 долларов за баррель 15 ноября 2016 года. Тогда стоимость Brent опускалась до 44,67 доллара за баррель.

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", мировые цены на нефть в понедельник, 22 мая, демонстрируют положительную динамику. Так, цена североморской марки Brent поднялась 54 доллара за баррель.


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