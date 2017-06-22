Рада обязала ставить счетчики на тепло и воду во всех жилых домах

Документ, в частности, поддержали 238 народных депутатов. Вместе с тем документом предлагается определить основы обеспечения коммерческого учета услуг по поставке тепловой энергии, снабжению горячей воды, централизованному водоснабжению и обеспечению соответствующей учетной информации потребителей таких услуг.

Документ также предусматривает обязательное оборудование всех зданий, которые присоединены к внешним тепловым сетям, внешних сетей горячего водоснабжения, наружных водопроводных сетей домовыми узлами учета, соответственно, тепловой энергии и воды. Именно такие узлы учета будут использоваться для коммерческого учета соответствующих коммунальных услуг.

Закон также обязывает оборудовать домовыми узлами учета нежилые здания - до 1 октября 2017 года и жилые здания - до 1 октября 2018 года. Кроме того, в многоквартирных домах и других зданиях, где насчитывается более одного потребителя, законопроект предусматривает обязательную установку индивидуальных (квартирных) приборов учета или приборов-распределителей тепловой энергии, которые используются для распределения показаний домового прибора учета: в нежилых зданиях - до 1 октября 2017 года; в жилых зданиях - до 1 октября 2018 года.

Законопроект определяет гарантии доступа потребителей к учетной информации, на основе которой формируются счета за потребленные услуги.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины в четверг, 22 июня, приняла в первом чтении законопроект №6427-д "О Конституционном Суде Украины". Документ поддержал 231 народный депутат.