Пакет законопроектов по пенсионной реформе зарегистрирован в парламенте

Их вчера внес Кабинет министров Украины. Как сказано на официальный сайт парламента, в частности, на сегодняшний день зарегистрированы законопроекты:

"Проект Закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения пенсий", "Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по вопросам пенсионного обеспечения", "Проект Закона о внесении изменений в статьи 588 Таможенного кодекса Украины по вопросам пенсионного обеспечения" и "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий".

Напомним, 21 июня Кабинет министров Украины одобрил проекты законов, которые касаются пенсионной реформы и направил на рассмотрение Верховной Рады.

Ранее Национальный Совет реформ также одобрил проект пенсионной реформы.

Как сообщал УРА-Информ, министр финансов Александр Данилюк вчера заявил, что пенсионную реформу нужно принять, поскольку она одобрена правительством, президентом, прошла через Нацсовет реформ, получила положительные отзывы от МВФ и Всемирного банка. И принять ее мы должны до конца июля, - пояснил министр, отметив, что рассчитывает на поддержку депутатского корпуса.