Наличный доллар в четверг повысился до 26,12 гривен

Наличный доллар набрал три копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,12 гривен, в покупке курс доллара повысился на 2 копейки - до 25,87 гривен за доллар. Наличный евро можно купить по 29,26 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,15-26,02, продажи 26,00-26,28 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,8771, продажи - 26,1161 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 27,80-29,00, продажи - 29,07-29,50 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,7465, продажи - 29,2566 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,300, продажи - 4,300-5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,059, продажи - 4,464 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 21 июня, наличный доллар незначительно понизился. Наличный евро потерял три копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,10 гривен, а евро можно было купить 29,23 гривен.