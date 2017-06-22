11:29 22.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Ирак снял запрет на экспорт украинской птицы

Власти Ирака снял запрет на ввоз в страну мяса птицы из Украины, который был введен из-за вспышки птичьего гриппа.

Ирак снял запрет на экспорт украинской птицы

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите потребителей.

В частности, временные ограничения на ввоз мяса птицы и продуктов птицеводства тогда ввели Йемен, Ирак, Иордания, Катар и Китай.

При этом Гонконг, ЕС и Саудовская Аравия ввели временный запрет на экспорт мяса птицы, яиц, продуктов птицеводства из областей Украины, где регистрировались вспышки птичьего гриппа. 

Однако сейчас все ограничение снятые на экспорт мяса птицы из Украины в Ирак.

"Согласно сообщению гендиректора компетентного органа ветеринарной медицины Республики Ирак, снят запрет на экспорт мяса птицы из Украины в Ирак", - сообщили в Госпотребслужбе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", крупнейший в Евразии агрохолдинг Ukrlandfarming увеличил долю продаж на внутреннем рынке, поскольку маржинальность позволяет зарабатывать здесь не хуже, чем на экспорте.


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