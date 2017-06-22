Финансирование субсидий в Украине увеличат на 14,1 миллиарда гривен

Так, финансирование субсидий должно быть увеличено на 14,1 миллиарда гривен – законопроект про внесение таких изменений в госбюджет уже поддержали 264 депутата. Так, ради оказания незащищенному населению помощи, к примеру, в оплате за ЖКУ, внесут некоторые изменения в госбюджет. Таким образом – объем субвенции из бюджета определили в размере 61 миллиона гривен.

Как сообщал УРА-Информ, ранее В. Гройсман анонсировал направление на субсидии дополнительных средств – путем внесения в госбюджет некоторых изменений. Эти средства поступят от детенизации – в объеме около 24-ех миллиардов гривен.