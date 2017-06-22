21:51 22.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Евросоюз принял решение продлить еще на полгода санкции против России

Европейский союз в четверг, 22 июня, принял решение продлить блок экономических санкций против России еще на полгода.

Евросоюз принял решение продлить еще на полгода санкции против России

Об этом на своей страничке Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк. По его словам, лидеры Европейского союза решили продлить санкций против России до 31 января 2018 года.

Эту информацию чуть позже в своем Twitter подтвердил глава Европейского совета Дональд Туск. Договорились. ЕС продлит экономические санкции против России за то, что она не выполнила минские соглашения, - написал Туск.

Напомним, в Белом доме заявили, что санкции останутся в силе пока России "не покинет" Украину.

Как сообщал УРА-Информ, США ввели новые санкции против российских компаний и граждан России, а также "чиновников" самопровозглашенных Донецкой и Луганской "республик".


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