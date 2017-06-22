Евросоюз принял решение продлить еще на полгода санкции против России

Об этом на своей страничке Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк. По его словам, лидеры Европейского союза решили продлить санкций против России до 31 января 2018 года.

Эту информацию чуть позже в своем Twitter подтвердил глава Европейского совета Дональд Туск. Договорились. ЕС продлит экономические санкции против России за то, что она не выполнила минские соглашения, - написал Туск.

Напомним, в Белом доме заявили, что санкции останутся в силе пока России "не покинет" Украину.

Как сообщал УРА-Информ, США ввели новые санкции против российских компаний и граждан России, а также "чиновников" самопровозглашенных Донецкой и Луганской "республик".