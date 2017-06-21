В Украине выросли объемы розничной торговли

Таким образом – с января по май оборот торговли в розницу в стране, не учитывая данных о Крыме, а также части территорий Донбасса и н.п. Севастополь был равен 298 миллиардам гривен. Это – примерно на семь процентов больше, чем данные за аналогичный период прошлого, 2016-го года.

Эти сведения сегодня распространили в Госстате. Согласно этим данным – объем товарооборота в розницу на предприятиях, что занимаются именно торговлей в розницу, составил за указанный период около 214-ти миллиардов гривен. Это – на 6,9 процента больше, чем в такой же период прошлого года.

Как сообщал УРА-Информ, ранее депутаты обсудили вопрос про торговые преференции ЕС.