В Украине вступил в силу Закон о поставке питьевой воды

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады. При этом согласно пояснительной записке, целью закона является совершенствование законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения, урегулирования отношений, связанных с производством, транспортировкой и поставкой питьевой воды, отводом, транспортировкой и очисткой сточных вод.

Авторы документа ожидают, что теперь в Украине будут созданы условия для обеспечения стабильного уровня обслуживания населения питьевой водой нормативного качества, улучшение качества предоставляемых услуг, надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Документом, в частности, определены полномочия органов власти по утверждению правил приема сточных вод в системы водоотведения на общегосударственном и местном уровнях.

Напомним, Как сообщал УРА-Информ, закон был принят Верховной Радой 18 мая 2017 года. Президент подписал закон 15 июня.