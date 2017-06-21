В 2017 году в Украине выдано ипотечных кредитов на 178 миллионов гривен

С начала нынешнего года 25 украинских банковских учреждений успели дать гражданам кредитов на жилье на сумму примерно 178 миллионов гривен. Про это данные распространил Нацбанк страны. За 2016-2017 году 17-ть банков страны из 25-ти, которые прошли опрос, выдали людям кредиты на жилье – в т.ч. на его реконструкцию и т.п.

В течение года объем таких кредитов составил 736 миллионов гривен. Объем такого кредитования в 2017-ом году возрос на 80 процентов.

Как сообщал УРА-Информ, ранее у экс-работников Приватбанка прокуратурой были устроены быски – по причине кражи денег в крупных размерах.