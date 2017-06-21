Украинские депутаты призвали Европарламент ввести дополнительные торговые преференции для украинских товаров

Таким образом, согласно принятому документу, украинский парламент просит Европейский парламент "принять проект законодательной инициативы о введении дополнительных автономных преференций на товары, произведённые в Украине, в редакции, предложенной Европейской Комиссией, без исключений и сокращений".

В обращении также отмечается, что "такие торговые преференции станут прежде всего важным сигналом политической солидарности Европейского Союза с Украиной".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в сентябре 2016 года Еврокомиссия предложила повысить квоты на ряд товарных позиций из Украины.

Речь шла о возможности увеличения квоты на кукурузу на 650 тысяч тонн, пшеницу - 100 тысяч тонн, ячмень - 350 тысяч тонн, крупу и обработанное зерно - на 7,8 тысяч тонн, овес - четыре тысячм тонн, мед - три тысячи тонн, виноградный сок - 500 тонн, переработанные томаты - пять тысяч тонн.