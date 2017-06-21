12:12 21.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинские депутаты призвали Европарламент ввести дополнительные торговые преференции для украинских товаров

Верховная Рада Украины в среду, 21 июня, во время заседания приняло обращение к Европейскому парламенту с призывом ввести дополнительные торговые преференции для украинских товаров.

Украинские депутаты призвали Европарламент ввести дополнительные торговые преференции для украинских товаров

Таким образом, согласно принятому документу, украинский парламент просит Европейский парламент "принять проект законодательной инициативы о введении дополнительных автономных преференций на товары, произведённые в Украине, в редакции, предложенной Европейской Комиссией, без исключений и сокращений".

В обращении также отмечается, что "такие торговые преференции станут прежде всего важным сигналом политической солидарности Европейского Союза с Украиной".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в сентябре 2016 года Еврокомиссия предложила повысить квоты на ряд товарных позиций из Украины.

Речь шла о возможности увеличения квоты на кукурузу на 650 тысяч тонн, пшеницу - 100 тысяч тонн, ячмень - 350 тысяч тонн, крупу и обработанное зерно - на 7,8 тысяч тонн, овес - четыре тысячм тонн, мед - три тысячи тонн, виноградный сок - 500 тонн, переработанные томаты - пять тысяч тонн.


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