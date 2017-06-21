Правительство в среду направит дополнительные средства на субсидии, - Гройсман

Об этом, открывая заседание, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. При этом глава правительство отметил, что это дополнительные средства от перевыполнения экономики и детенизации в размере 24 миллиардов гривен.

Мы направляем эти средства на необходимые нужды. Чуть больше 14 миллиардов будут направлены на финансирование субсидий. Необходимо провести все расчеты в полном объеме, - подчеркнул Гройсмна.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в правительстве заявили, что размер расходов на субсидии может достичь 75 миллиардов гривен.