Правительство дофинансирует многие сферы, - Гройсман

Так, вскоре правительство планирует распределить примерно 24 миллиарда гривен в госбюджете. И вскоре стартует внедрение сразу ряда проектов, будет предоставлено дополнительное финансирование, в частности, на строительство дорог выделят сразу 800 миллионов гривен.

Также будет продолжена программа предоставления гражданам лекарств бесплатно. На это также выделят еще 200 миллионов гривен.

Как сообщал УРА-Информ, правительством уже направлен в украинский парламент ранее одобренный закон про пенсионную реформу.