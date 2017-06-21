14:43 21.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Правительство дофинансирует многие сферы, - Гройсман

Украинский правительственный глава В. Гройсман отметил, что многие сферы деятельности страны будут дофинансированы.

Правительство дофинансирует многие сферы, - Гройсман

Так, вскоре правительство планирует распределить примерно 24 миллиарда гривен в госбюджете. И вскоре стартует внедрение сразу ряда проектов, будет предоставлено дополнительное финансирование, в частности, на строительство дорог выделят сразу 800 миллионов гривен.

Также будет продолжена программа предоставления гражданам лекарств бесплатно. На это также выделят еще 200 миллионов гривен.

Как сообщал УРА-Информ, правительством уже направлен в украинский парламент ранее одобренный закон про пенсионную реформу.


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