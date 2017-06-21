Порошенко обсудил с президентом ВБ иностранные инвестиции для Украины

Во время переговоров глава украинского государства уделил особое внимание более агрессивному привлечению иностранных инвестиций в экономику Украины. Как сообщает пресс-служба президента Украины, собеседники подчеркнули правильность принятие накануне стратегического документа сотрудничества на 2017 - 2021 годы, который направлен на поддержку украинских реформ.

При этом Порошенко поблагодарил Кима за постоянную поддержку Украины и отметил, что с начала 2014 года портфель группы Всемирного банка в Украине увеличился в три раза или почти на 4,4 миллиарда долларов.

При этом, по словам Порошенко, основное увеличение произошло за счет проектов бюджетной поддержки на сумму 2,25 миллиардов долларов. Новых инвестиционных проектов начато на сумму около 2,6 миллиардов долларов, - отметили собеседники.

Глава украинского государства также проинформировал о проводимых в Украине реформах и их первых результатах, а также "о достижении макроэкономической стабильности и обнадеживающем тренде к росту экономики".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко вчера провел встрече с главой МВФ Кристин Лагард.