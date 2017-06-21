Порошенко обсудил с Лагард шаги, которые должны быть реализованы в ближайшее время

Собеседники обсудили состояние внедрения структурных реформ в Украине и будущие мероприятия, которые должны быть реализованы в ближайшее время. Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, Лагард отметила важность проведения сбалансированной пенсионной реформы, которая будет отвечать интересам государства и граждан Украины и гарантировать справедливые высокие стандарты социального обеспечения.

Во время разговора речь также шла о перспектива проведения приватизации в Украине, надлежащего функционирования банковской системы, реформирование сферы государственных финансов и продолжение борьбы с коррупцией.

В свою очередь Порошенко поблагодарил главу МВФ за ее личный вклад в поддержке Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по результатам встречи в Вашингтоне президент Украины Петр Порошенко дал брифинг, во время которого рассказал детали общения с американским президентом. В частности, глава украинского государства заявил о том, что встреча была полноценной и детальной и Украина получила твердую поддержку со стороны Дональда Трампа.