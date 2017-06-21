23:28 21.06.2017 | Экономика | Новости
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Польша отказалась от российского газа

Польша заявила, что на время отказывается от российского газа, который поступает в страну из Германии через реверс трубопровода Ямал-Европа.

Польша отказалась от российского газа

Пока ограничения будут до 23 июня и могут быть продолжены. Вместе с тем причиной отказа от закачки называется низкое качество топлива.

Как сообщает польская компания GAZ-System, сейчас газ не соответствует параметрам качества. Поставщик, подаваемого в национальную газотранспортную систему, отвечает за соответствие его качества установленным параметрам.

При этом в GAZ-System подчеркнули, что принятые меры не скажутся на безопасности работы системы газопроводов, находящейся под ее управлением, а получатели газа, поступающего в рамках виртуального реверса со станции Мальнов, о случившемся извещены.

Напомним, Польша является самым ярым противником строительства газопровода Северный поток-2, который Газпром собирается строить с партнерами из ЕС в обход Украины.

Как сообщал УРА-Информ, Министерство финансов Соединенных Штатов Америки усилило санкции против физических лиц и организаций из российской Федерации. Такое решение было принято в связи с ситуацией в Украине.


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