Польша отказалась от российского газа

Польша заявила, что на время отказывается от российского газа, который поступает в страну из Германии через реверс трубопровода Ямал-Европа.
Пока ограничения будут до 23 июня и могут быть продолжены. Вместе с тем причиной отказа от закачки называется низкое качество топлива.
Как сообщает польская компания GAZ-System, сейчас газ не соответствует параметрам качества. Поставщик, подаваемого в национальную газотранспортную систему, отвечает за соответствие его качества установленным параметрам.
При этом в GAZ-System подчеркнули, что принятые меры не скажутся на безопасности работы системы газопроводов, находящейся под ее управлением, а получатели газа, поступающего в рамках виртуального реверса со станции Мальнов, о случившемся извещены.
Напомним, Польша является самым ярым противником строительства газопровода Северный поток-2, который Газпром собирается строить с партнерами из ЕС в обход Украины.
Как сообщал УРА-Информ, Министерство финансов Соединенных Штатов Америки усилило санкции против физических лиц и организаций из российской Федерации. Такое решение было принято в связи с ситуацией в Украине.