Польша отказалась от российского газа

Пока ограничения будут до 23 июня и могут быть продолжены. Вместе с тем причиной отказа от закачки называется низкое качество топлива.

Как сообщает польская компания GAZ-System, сейчас газ не соответствует параметрам качества. Поставщик, подаваемого в национальную газотранспортную систему, отвечает за соответствие его качества установленным параметрам.

При этом в GAZ-System подчеркнули, что принятые меры не скажутся на безопасности работы системы газопроводов, находящейся под ее управлением, а получатели газа, поступающего в рамках виртуального реверса со станции Мальнов, о случившемся извещены.

Напомним, Польша является самым ярым противником строительства газопровода Северный поток-2, который Газпром собирается строить с партнерами из ЕС в обход Украины.