Нацбанк на среду вновь ослабил курс гривны

100 долл - 2603,4880 грн;

100 евро - 2904,4512 грн;

10 российских рублей - 4,4444 грн.

При этом регулятор установил на 21 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1044.280736;

Серебро - 13.947185;

Платина - 772.239794;

Палладий - 727.059995.

Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 20 июня, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2602,3126 грн;

100 евро - 2914,3299 грн;

10 российских рублей - 4,4900 грн.

Как сообща УРА-Информ, Национальный банк Украины 25 мая 2017 года, снизил учетную ставку с уровня 13% до 12,5%. Новая ставка вступает в действие с 26 мая. Как сказано в сообщении НБУ, в апреле потребительская инфляция умеренно замедлилась до 12,2% в годовом измерении.

Это произошло в результате исчерпания влияния эффекта статистической базы. Такой уровень инфляции в апреле выявился более низким, чем траектория прогноза опубликованного в инфляционном отчете, что предусматривает замедление инфляции до 9,1% на конец текущего года.