Наличный доллар в среду незначительно понизился

Наличный евро потерял три копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,10 гривен, а евро можно купить 29,23 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,15-25,95, продажи 25,98-26,20 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,8563, продажи - 26,0969 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 27,65-28,95, продажи – 28,85-29,53 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,6704, продажи - 29,2318 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,420, продажи - 4,350-5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,085, продажи - 4,492 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 20 июня, доллар понизился на копейку. Евро потерял три копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,10 гривен, а евро можно было купить по 29,26 гривен.