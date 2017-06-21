Дефицит Пенсионного фонда составляет 5,5 миллиардов долларов, - Гройсман

Это более 140 миллиардов гривен. Об этом в среду, 21 июня, во время заседание правительства сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он также отметил, что 80% украинских пенсионеров живут на минимальные пенсии. Это говорит только о том, что система не способна обеспечить социальную справедливость.

Пенсионная реформа обеспечит бездефицитность пенсионной системы "в течение 7-10 лет", - заверил глава правительства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины в среду, 21 июня, одобрил проекты законов, которые касаются пенсионной реформы. Документ направлен на рассмотрение в Верховную Раду Украины. Такое решение было принято на заседании правительства.