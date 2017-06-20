"Укравтодор" готовит серьезную реконструкцию дорог Украины, - Гройсман

Про это сегодня сообщил В. Гройсман. Согласно его словам – план по проведению реконструкции автодорог страны будет подготовлен на период с 2018-го по 2022 год. Гройсман рассказал про это в ходе инспектирования дорог страны.

По его словам – еще в 2016-ом году возобновили серьезные автодорожные работы, и уже в апреле 2017-го года начали латать ямы. Спустя три-семь ближайших лет автодороги страны должны быть приведены в хорошее состояние – заверил премьер.

Как сообщал УРА-Информ, 20-го июня Гройсман также поведал про таможенные поступления, которые помогут Украине провести дорожные работы.