17:35 20.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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"Укравтодор" готовит серьезную реконструкцию дорог Украины, - Гройсман

"Укравтодор" сейчас занимается подготовкой плана по проведению реконструкции украинских авотрасс.

Про это сегодня сообщил В. Гройсман. Согласно его словам – план по проведению реконструкции автодорог страны будет подготовлен на период с 2018-го по 2022 год. Гройсман рассказал про это в ходе инспектирования дорог страны.

По его словам – еще в 2016-ом году возобновили серьезные автодорожные работы, и уже в апреле 2017-го года начали латать ямы. Спустя три-семь ближайших лет автодороги страны должны быть приведены в хорошее состояние – заверил премьер.

Как сообщал УРА-Информ, 20-го июня Гройсман также поведал про таможенные поступления, которые помогут Украине провести дорожные работы.


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