Рева против переноса на 2020 год сроков увеличения минимального страхового стажа

Министерство социальной политики против переноса этих изменений на 2020 год. Они требуют согласования с Международным валютным фондом. Об этом во вторник, 20 июня, заявил глава ведомства Андрей Рева.

По его словам, из всех предложений, которые были высказаны Национальным советом реформ к проекту пенсионной реформы, только это затрагивает ее базовые параметры и, в случае утверждения правительством, будет требовать согласования с МВФ.

Я лично против этого, базовые параметры пенсионной реформы уже согласованны и их пересмотр не может быть без дополнительной консультации, поскольку это принципиальный момент.

Скорее всего, позиция моя личная будет в том, что на это идти нельзя, - сказал министр, отвечая на вопрос журналистов. При этом Рева подчеркнул, что, учитывая время и усилия, которые уже были затрачены на согласование базовых параметров проекта реформы, внесение в него серьезных изменений с необходимостью последующего их согласования с МВФ только затянет процесс принятия реформы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 16 июня на заседании Нацсовета реформ было высказано предложение о переносе повышения минимального страхового стажа на 1 января 2020 года, чтобы дать гражданам возможность адаптироваться к изменениям.