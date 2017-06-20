Нефть Brent торгуется ниже 47 долларов за баррель

Фьючерсы на нефть североморской марки Brent сегодня утром, 20 июня 2017 года, торговалась ниже отметки в 47 долларов за баррель.
Об этом свидетельствуют данные из рейтинга Bloomberg.
Так, по состоянию на 08:13 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 46,91 долларов за баррель.
Согласно недавно полученным сведениям, это на 0,21% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI установилась на уровне 44,20 доллара за баррель.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих сообщил, что страны-производители нефти, которые являются участниками соглашения о сокращении добычи, готовы продлить его действие еще на девять месяцев.